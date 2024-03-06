وامام مبنى محافظة الديوانية في فلكة الساعة، تجمهر العديد من الخريجين من مختلف التخصصات التربوية والاثار والمعاهد التقنية، يبحثون عن "استثنائهم" من المعايير المنصوصة على متطلبات التعيين، فبينما وصلت اكثر من 5900 درجة وظيفية الى الديوانية، تطالب هذه الفئة بـ500 درجة وظيفية منها تمنح لهم بصفتهم خريجين متظاهرين منذ 3 سنوات.وقال حميد قاسم احد الخريجين، في حديث للسومرية، اننا "نتظاهر منذ 3 سنوات وقمنا بجلب طلبات حاجة من مديرية التربية في المحافظة بوجود نقص فعلي في الكوادر وانقمعنا وتعرضنا للضرب"، مشيرا الى انه "تم تضمين 5902 درجة وظيفية لمحافظة الديوانية في موازنة 2023، ونحن كمتظاهرين نبلغ نحو 500 اسم نريد استثناء من الضوابط".من جانبه، قال امير حازم، وهو احد المتظاهرين من خريجي التربية، انهم كمتظاهرين يطلبون استثناء ضمن الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة"، معتبرا في حديثه للسومرية، انه " لولا المظاهرات لا تأتِ هذه الدرجات للديوانية، ونطالب باعطائنا درجات حالنا حال اخوتنا الخريجين القدماء".وكذلك الحال بالنسبة لخريجي الاثار، الذين يقولون انهم "من المنسيين" ولم يتم انصافهم منذ 10 سنوات، مطالبين باخذ تظاهراتهم خلال السنوات الماضية بنظر الاعتبار"، كما يقول منصور سامي احد خريجي الاثار.