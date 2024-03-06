العراق يحصل على عضوية فريق التعاون الفني TCG لدى اليونسكو

السومرية نيوز - محليات



أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، عن انضمام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رسميًا الى فريق التعاون الفني TCG في منظمة اليونسكو بعد فوز الدكتور (بشير جميل خليل) ممثلا عن وزارة التربية في فعاليات المؤتمر الذي عُقد مؤخرا على مدى يومين متتاليين في العاصمة باريس.



ونقل المكتب الإعلامي في الوزارة مباركة وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري لهذا الإنجاز الفاعل على الصعيد الدولي المعني بتحقيق اهداف التنمية المستدامة الرابعة الخاصة بالتعليم ( SDG4) ولمدة ثلاث سنوات، عادًا فوز البلد نقطة تحول إيجابية تضاف إلى رصيد المنجزات الحكومية المتحققة خلال فترة وجيزة إضافة إلى حصول العراق على عضوية اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات.

ونقل المكتب الإعلامي في الوزارة مباركة وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري لهذا الإنجاز الفاعل على الصعيد الدولي المعني بتحقيق اهداف التنمية المستدامة الرابعة الخاصة بالتعليم ( SDG4) ولمدة ثلاث سنوات، عادًا فوز البلد نقطة تحول إيجابية تضاف إلى رصيد المنجزات الحكومية المتحققة خلال فترة وجيزة إضافة إلى حصول العراق على عضوية اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات.