المالية تعلن إيقاف استيفاء الأقساط الشهرية للسلف والقروض خلال شهر رمضان

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، ولقرب حلول شهر رمضان تقرر إيقاف استيفاء الأقساط الشهرية للسلف والقروض الممنوحة للموظفين (المدني والعسكري) والمتقاعدين من المصارف التابعة لوزارة المالية وإيقاف استقطاع الأقساط التأمينية عن السلف والقروض في شركات التأمين على أن يستأنف الاستقطاع بعد عيد الفطر".وأضاف أن "هذه المبادرة تأتي لتخفيف العبء عن كاهل المستفيدين من القروض والسلف الحكومية ومراعاة الظرف المعيشي لموظفي الدولة والمتقاعدين وزيادة الحاجة الاستهلاكية في هذا الشهر الفضيل".