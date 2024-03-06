شحنات اللقاح الداخلة للعراق تستغرق شهرين لفحصها.. لماذا تمر بـ11 لجنة؟

وقال معاون مدير قسم التحصين في الوزارة، كمال عبد الرزاق كاظم، إنّ "جميع اللقاحات التي تدخل للعراق يجب أن تكون مقرّة من منظمة الصحة العالمية التي تعد جهة محايدة وعلمية ومؤسساتية وليست ربحية ولديها خبرات مختلفة من عدة جهات"، مشيراً إلى أنَّ "شرط هذا الإقرار هو توفير 12 وثيقة تثبت ذلك، وهذا الأمر صعب جداً"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف، أنه "عند إقرار وإكمال اللقاح؛ يرسل إلى 3 مختبرات محايدة بالعالم في أماكن مختلفة، لينتهي الموضوع بقائمة الاعتماد الدولي وتبدأ الدول بطلبه"، مؤكداً أنَّ "اللقاح الذي يدخل العراق يمر بكل هذه الخطوات".وأوضح كاظم، أنَّ "الشحنة أثناء دخولها للبلد يجب أن تمر بسلسلة مكونة من 11 لجنة تقريباً بضمنها علمية واستشارية لدراسة اللقاح قبل أن يقر، فضلاً عن دخوله مختبر الصحة المركزي ومركز الرقابة الدوائية لفحص اللقاح ومستلزماته من الحقن والمذيب وصندوق الاتلاف، وهذه العملية تأخذ بحدود الشهرين قبل إطلاق اللقاح للمجتمع".ونبّه، على أنَّ "العراق لم يتسلّم أو يدخل وجبة من اللقاحات غير صالحة منذ عام 1984 ولغاية الآن"، منوهاً بـ "إعادة أي شحنة لقاح تثبت فشلها الفحوصات التي تجري في البلد".