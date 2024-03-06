جنايات صلاح الدين: الحبس الشديد بحق مدان يتاجر بالقطع الأثرية

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لعرض القطعة الاثرية للبيع".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 44/ الشق الأول من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 المعدل واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".