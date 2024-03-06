قفز بقوة في 2004.. نجم الزواج "يخفت" في العراق لينخفض 40% في الـ20 عامًا الماضية

في عالم الإحصاء، لاتعني أعداد الزواج او اعداد الطلاق أو اعداد أي شيء اخر بشكل مجرد، لاتعني شيئًا ولاتقدم تصورًا كافيًا، لذلك ستجري السومرية نيوز مراجعة للمعدلات، حيث ان المعدلات ومقارنة الأرقام وعكسها على عدد السكان ومن ثم عدد السنوات، للتوصل الى صورة أوضح عن هذا الملف.لكن لاتوفر الجهات المعنية أي ارقام مشابهة، وكل ماهو متوفر، هو ارقام عن عدد حالات الزواج شهريا، ومن هنا سنقوم باستخدام هذه الأرقام للتوصل الى استنتاجات مفيدة.بحسب البيانات العالمية المتوفرة، فان معدلات الزواج في العراق متاحة من عام 1970 وحتى 2004، ولاتوجد معدلات أخرى متاحة، وتظهر هذه البيانات، ان العراق قد وصل في عام 2004 أي بعد عام واحد من سقوط النظام، وصل الى أعلى معدل زواج مسجل منذ عام 1970، وبلغ 9.6 زواج لكل الف نسمة، وهي نسبة غير مسجلة منذ عام 1970، فيما لا توفر ذات المنصة بيانات حديثة عن معدل الزواج في العراق بعد عام 2004.لكن مراجعة أجرتها السومرية نيوز، يمكن ان توصلنا الى ان معدل الزواج في العراق انخفض فعليا مقارنة بعام 2004 وبشكل كبير.تبلغ عدد حالات الزواج في العراق حاليا بحسبما تظهر بيانات القضاء الأعلى، ان العراق فيه بين 250 و270 الف حالة زواج سنويًا، وعند عكس هذا العدد من حالات الزواج سنويا على عدد سكان العراق، سيكون لدينا معدل يبلغ 6 حالات زواج لكل الف نسمة، وهو معدل قريب لمعدلات ما بين عامي 1995 وعام 2000.وبينما تبلغ معدلات الزواج حاليا 6 حالات لكل ألف نسمة، فهذا يعني انها انخفضت بنسبة 40% مقارنة بمعدلات زواج عام 2004 التي كانت تبلغ 9.6 لكل الف نسمة، أي ان حالات الزواج انخفضت 40% خلال 20 عامًا، وهو مايوحي الى احجام الشباب عن الزواج نسبيًا وهو امر مرتبط بالصعوبات المادية تارة، وتارة أخرى بتراجع الرغبة في تكوين علاقات اجتماعية قد تنتهي بالفشل او تحيط بها الصعوبات كما يظهر في مواقع التواصل الاجتماعي.واذا ما تم عكس هذا الامر على البيانات العالمية، فان العراق على الأقل غائب عن قائمة اعلى 15 دولة بمعدلات الزواج في العالم، والتي تتصدرها فلسطين وتحديدا غزة، وتأتي مصر بالمرتبة الثالثة، وايران بالمرتبة 13 وبمعدل زواج يبلغ 7.5 زواج لكل الف نسمة، بينما يبلغ معدل العراق 6 زواجات لكل الف نسمة.