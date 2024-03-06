الرصافة تسجل 4962 حالة عنف أسري و211 حالة انتحار واتجار بالبشر خلال 2023

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محاكم التحقيق في الرصافة سجلت (4962) حالة تعنيف ضد كبار السن واطفال ونساء وكانت مقسمة على (177) حالة ضد الاطفال حيث كان اعلى معدل لها في شهر ايلول بواقع (27) حالة، فيما تم تسجيل حالات تعنيف ضد النساء أذ بلغت (4165) حالة مسجلة وكان اعلى معدل لها خلال شهر أب بواقع (445) حالة".واشار الى ان "(620) حالة تعنيف ضد كبار السن سجلتها محكمة التحقيق وكان اعلى معدل لها خلال شهر كانون الأول بواقع (70) حالة"، مضيفاً ان "المحكمة ذاتها سجلت (40) حالة انتحار بواقع (24) للذكور و(16) للإناث"، لافتاً الى انه "تم تسجيل (171) حالة اتجار بالبشر كانت مقسمة على (94) ذكور و(77) اناث خلال عام 2023".