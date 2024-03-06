شروط استيراد المواشي في العراق: أن تكون ذات "نسب وقيمة تربوية عالية"

وقال مدير عام الدائرة وليد محمد، ان "الوزارة ودائرة الثروة الحيوانية وضعتا ضوابط ومعايير باستيراد المواشي للتربية إذ يجب أن تكون تلك المواشي ذات مواصفات عالية ومن مناشئ معتمدة وتكون ذات أداء وراثي وقيمة تربوية عالية وتوجد لها شهادة صحية وشهادة نسب"، مبيناً أن "هذا الإجراء متبع عالميا والعراق الان يسير على تلك الخطى"، بحسب وكالة الانباء العراقية الحكومية.وذكر أن "الوراثة لها دور كبير لكن البيئة تحرف بالعوامل الوراثية سواء بالسلب أو الإيجاب فإذا كانت المواشي من دول تتصف بمناخ معتدل وشروط صحية قياسية يجب توفير نفس الأجواء وفي حال عدم توفيرها لن يتحقق الأداء الوراثي المطلوب".وأكد محمد، أن "باب الاستثمار مفتوح ومستمر بوزارة الزراعة ودائرة الثروة الحيوانية تشجع على الاستثمار في كل قطاعات الثروة الحيوانية والتي تشمل المواشي بأنواعها والطيور الداجنة وفروج اللحم والوزارة على استعداد لدعم كل المشاريع لجميع أنواع الطيور الداجنة مثل النعام والديك الرومي وطائر السمان".