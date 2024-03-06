قرار جديد لنقابة الصحفيين يخص تجديد الهويات

وذكرت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "قررت الغاء شرط تقديم كتاب التأييد من مؤسسة اعلامية والكتابات الصحفية للصحفيين من تولدات 1949 نزولا عند تجديد هويات عضوية النقابة لعام 2024".وأضافت، انه "ستقوم لجنة تجديد الهويات للزملاء المشمولين بتسهيل اجراءات التجديد لدى حضورهم وفقا للجدول المعلن من النقابة بحسب الحروف الابجدية لغرض عدم تأخيرهم وسرعة انجاز هوياتهم".