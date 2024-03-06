المرور العامة تنوه بشأن قطع طريق حيوي في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "سيتم قطع نفق الرستمية باتجاه الرستمية اليوم إبتداءً من الساعة السادسة مساء اليوم لغاية الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس لربط روافد مجسر الرستمية (مشروع تطوير شارع القناة)".وأضافت انه "ستكون هناك تحويلة مؤقتة".