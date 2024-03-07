بغداد.. السجن 6 سنوات بحق ضابط تسبب بوفاة احد الموقوفين

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان قام بالاعتداء بعد ضربه المجنى عليه وتعذيبه مما ادى الى وفاته جراء ذلك".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 410/ الشق الاول من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه".