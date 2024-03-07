السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في الانبار

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته 29 كيلو غرام من الاقراص المخدرة المتكونة من مادتي الكافايين والامفيتامين".وأضاف أن " الحكم صدر استناداً لإحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".