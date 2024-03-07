طقس العراق.. أمطار وعواصف رعدية خلال الأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد اليوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية،ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، ويكون غائماً ممطر وحدوث عواصف رعدية في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".وتابعت الهيئة أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسيكون غائماً ممطر، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".ولفتت إلى أن "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".