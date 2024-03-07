النفايات تتكدس في شوارع الزبير بعد إضراب عمال البلدية (صور)

وقال مراسل السومرية إن مشاهد تكدس أكوام النفايات عادت في شوارع قضاء الزبير والسبب يعود إلى إضراب عمال البلدية عن العمل.وأضاف المراسل، أن عمال البلدية طالبوا بزيادة أجورهم، مبينا ان رواتبهم الحالية لا تتجاوز الـ300 ألف دينار.يشار الى ان عمال البلدية في محافظة البصرة طالبوا في أكثر من مناسبة بزيادة أجورهم من خلال التظاهر واضرابهم عن العمل، ولكنهم لم يلقوا اذنا مصغية.