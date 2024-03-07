الإعلان عن أسماء المرشحين للزمالات الدراسية الهنغارية

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، أن "قائمة الأسماء تضم 50 مرشحا للدكتوراه و48 مرشحا للماجستير فيما تضم قائمة البكالوريوس 18 مرشحا".وأضافت الوزارة، أنه "سيتم الإعلان عن القبولات الدراسية حال ورودها من الجانب المانح".