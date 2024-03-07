صورة لصدام تتسبب بفصل طالبة جامعية في بغداد.. تعرف على القصة (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



تسببت صورة للرئيس العراقي في النظام السابق صدام حسين، بفصل طالبة جامعية مرحلة رابعة، وضعتها على قبعة التخرج، اثناء مراسيم التقاط صور التخرج في العاصمة بغداد.



وبحسب مقطع مصور حصلت عليه السومرية نيوز، ظهرت طالبة في قسم تقنيات المختبرات الطبية/ المرحلة الرابعة بكلية الرافدين، وهي تضع صورة لـ"صدام حسين" على قبعة تخرجها اثناء مراسيم التقاط صور التخرج في كلية الرافدين، ما اثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

كما قالت الجامعة في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك": "استنادا الى الصلاحيات القانونية وعملا بالسياقات المنصوص عليها في تعليمات انضباط الطلبة وقانون رقم 32 لسنة 2016 فقد تقرر إحالة الطالبة في قسم تقنيات المختبرات الطبية التي ظهرت في مقطع التخرج المتداول إلى اللجنة التحقيقية وذلك لتورطها بارتكاب محظور قانوني يتعلق بالترويج لطاغية البعث المقبور".



وأردفت كلية الرافدين الجامعة في بيانها: "وتؤكد كلية الرافدين الجامعة التزامها بالثوابت الوطنية والقانونية والأخلاقية التي تستند اليها رسالتها التعليمية الهادفة الى خدمة المجتمع وحماية حرمها الجامعي من السلوكيات التي تجرمها القوانين والتشريعات العراقية".







وقال مصدر محلي للسومرية نيوز، ان "كلية الرافدين قررت فصل الطالبة في قسم تقنيات المختبرات الطبية / المرحلة الرابعة للفترة المتبقية من العام الدراسي ۲۰۲٤/۲۰۲۳ نظراً لتجاوز الطالبة للضوابط والتعليمات بقيامها بوضع صورة لصدام حسين على قبعة التخرج اثناء مراسيم التقاط صور التخرج.