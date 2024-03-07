قطار يدهس سيارة أجرة في الديوانية (فيديو)

وقال مراسل السومرية إن شهود عيان أكدوا قيام سائق السيارة بالعبور مسرعا أمام القطار، الا أن الأخير دهس السيارة ونتج عن ذلك اضرار مادية جسيمة.وأضاف المراسل، أن الشهود اكدوا ايضا نقل سائق السيارة الى مستشفى قريب لتلقي العلاج بعد تعرضه لإصابات متفاوتة.أدناه مقطع الفيديو: