الصحة تصدر توجيهاً يخص ست فئات من الخريجين الراغبين بالتعيين

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، وجه اليوم دعوة الى خريجي (الجامعات العراقية وغير العراقية المعترف بها )من كليات (الطب العام، طب الأسنان , صيدلة، كليات ومعاهد وإعداديات التمريض) و(الكليات والمعاهد التقنية الطبية) للعام الدراسي (2022-2023) الراغبين بالتعيين على ملاك الوزارة بملء الاستمارات الإلكترونية التي سيتم نشرها عبر موقع الوزارة حصراً)".وأضافت أن "المدة هي (15) يوماً لكل فئة".