شركة مقاولات لأحد النواب تحصل على عقد بناء مجمع سكني (وثيقة)

وبحسب الوثيقة، فإن رئيس مجلس الوزراء وجه الهيئة الوطنية للاستثمار بإجراء اللازم بشأن ما ورد بكتاب شركة "فرسان الخير الدولية" للنقل العام والتجارة والمقاولات العامة والكالات التجارية في بناء المجمع السكني لموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وفيما يلي نص الوثيقة: