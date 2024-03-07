تأجيل محاكمة قائد شرطة البصرة السابق اللواء قاسم زويد (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



قررت محكمة قوى الامن الداخلي، تأجيل محاكمة قائد شرطة البصرة السابق، اللواء قاسم راشد زويد، الذي أعفي من منصبه بعد حادثة هروب المتهم أحمد شايع من أحد سجون البصرة.

وعقب الحادث أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أمرا بإقالة قائد شرطة البصرة اللواء قاسم راشد زويد وتعيين نائبه اللواء لطيف السعد قائدا جديدا للشرطة.

