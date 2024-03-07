نائب يصف مشاريع فك اختناقات بغداد بالناجحة ويطالب بدعم الحكومة

وصف النائب علاء الدلفي، الخميس، مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد بالناجحة جداً، فيما طالب بدعم الحكومة لإكمال مهامها.

وقال الدلفي في بيان، إن "تصاعد نسب إنجاز مشاريع فك الاختناقات المرورية التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بغداد يدل على انها مشاريع ناجحة جداً".

وأضاف أن "بغداد شهدت حتى اليوم انطلاق 13 مشروعاً مهماً في جانبي الكرخ والرصافة"، مشيراً الى أن "هذه المشاريع تنفذها شركات عالمية وهذه ميزة مهمة".

ولفت الدلفي الى أن "بغداد كانت قبل مجيء حكومة السوداني بحاجة ماسة لهكذا مشاريع تنقذها من واقعها المزري"، مطالباً بـ"دعم الحكومة المركزية بغية إكمال مهامها في تنفيذ هذه المشاريع ومشاريع مهمة أخرى".