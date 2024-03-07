بيوم المرأة.. السامرائي يدعو لمنح المرأة أدوار تليق بقدراتها

دعا رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، الخميس، الى منح المرأة أدوار تليق بقدراتها ومكانتها التي وصفها بـ"العظيمة".

وقال السامرائي في تغريدة على منصة "اكس"، "لا يكفي أن تشارك المرأة في خدمة الوطن وحسب، بل يجب أن تُسهم في قيادة عملية بناء المستقبل".

واعتبر رئيس تحالف العزم أن "مساندتها وتمكينها يعزز ويفتح فرص النجاح"، مضيفاً "فلنمنحها أدوارًا تليق بقدراتها ومكانتها العظيمة".

ويحتفل العالم في الثامن من شهر آذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة.