الصدر يصدر توجيهاً يخص مؤلفات "السيد الشهيد"

وقالت هيئة تراث الشهيد السيد محمد الصدر في بيان، "وجه القائد السيد مقتدى الصدر أعزه الله بطبع مؤلفات السيد الشهيد الصدر قدس سره الشريف التي اُقرّت كمناهج دراسية ثابتة في الكليات والجامعات العراقية من قبل لجنة المناهج العلمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".وأضافت أنها "تشرّفت بإصدار الكتب المذكورة بطبعة خاصة وتوزيعها مجاناً على الكليات والجامعات المشمولة بالمنهج الدراسي".