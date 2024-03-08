"عيد المرأة".. العراق ضمن 10 بلدان "الأخطر" على النساء وثاني أقل بلد بإشراكهن في العمل

وأجرت السومرية نيوز، مراجعة لأبرز المؤشرات الدولية التي تخص المرأة، لمعرفة وضعها في العراق، ومن بينها مؤشر الامن للمرأة، وكذلك نسبة مساهمة المرأة في القوى العاملة بالعراق نسبة الى الرجال.يكشف تصنيف "سلامة وأمن المرأة" عن حلول العراق ضمن البلدان العشرة الأكثر خطورة بالنسبة للنساء على مستوى العالم من بين 177 دولة.وبحسب تصنيف معهد المرأة والسلام والامن، لعام 2023-2024، فأن البلدان الـ10 الأولى الاكثر امانًا بالنسبة للمرأة جاءت في مقدمتها الدنمارك بعدد نقاط بلغ 0.932، تليها سويسرا، السويد، فنلندا، لوكسمبورغ، أيسلندا، النرويج، النمسا، هولندا، نيوزيلندا.اما البلدان العشرة الاخيرة في المؤشر، والتي تعد أسوأ البلدان في الامن والسلامة بالنسبة للنساء، فتأتي بمقدمة البلدان الاقل امانا للنساء افغانستان بعدد نقاط يبلغ 0.286، تليها اليمن، جمهورية افريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، جنوب السودان، بوروندي، سوريا، ايسواتيني، الصومال، العراق بعدد نقاط 0.424.ويأتي العراق كثاني أقل بلد بنسبة مشاركة النساء في القوى العاملة مقارنة بالرجال، حيث بلغت 15.4%، بعد اليمن الذي جاء بالمرتبة الأولى وبنسبة بلغت 8.8%.ومنذ 1990 وحتى الان، كانت اعلى نسبة مسجلة لمشاركة النساء في القوى العاملة بالنسبة للرجال تبلغ 20.1%، وتم تسجيلها في عام 2018، ومن ثم عادت للتراجع حيث في 2021 بلغت 15.44%، اما في 2023 تراجعت أيضا الى 11.4%.