الحياة تعود لهور الحويزة بعد ارتفاع مناسيب المياه (صور)

السومرية نيوز – محليات



بعد موجة الأمطار الأخيرة التي هطلت على العراق، ارتفعت مناسيب المياه في الأنهر والمسطحات المائية والأهوار، لتنهي بذلك سنوات من الجفاف وتراجع مناسيب المياه بشكل مخيف.

وكان لهور الحويزة في محافظة ميسان نصيب وافر من هذه الأمطار، حيث عادت الحياة بكامل تفاصيلها الى هذه البيئة المميزة التي كانت مهددة بهجرة سكانها ونفوق حيواناتها.



أدناه صور حديثة لهور الحويزة:

