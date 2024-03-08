إغلاق قناة المركز الخبري على تلكرام بأمر قضائي.. ما السبب؟

وبحسب ما هو متداول، فإن "هيئة الاعلام والاتصالات أصدرت اجراءات وقررت حجب الموقع الالكتروني للمركز إضافة الى قناته الرسمية على منصة تلكرام.يشار الى ان المركز الخبري أتُهم في أوقات سابقة بقضايا ابتزاز وتسقيط سياسي، كان على إثرها رفع دعوى قضائية من مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون حميد العتابي، بعد نشر المركز خبر "مزيف" عن قيام العتابي باغتصاب أرض في منطقة الجادرية.كما رفع محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، في وقت سابق دعوى قضائية ضد مدير المركز جعفر الونان بتهمة المساومة.