إليكم بعض نصائح المهمة للحفاظ على صحتكم خلال شهر رمضان

* السوائلشرب الماء وتناول الشوربات والسلطة والبطيخ لأنها مأكولات غنية بالسوائل.*الكافيين والسكرتجنب تناول المشرويات الغنية بالكافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية والشاي.*التمرتناول ثلاثة حبات من التمر في بداية الإفطار فهي غنية بالألياف.*الخضارالتركيز على الخضار كونها غنية بالفيتامينات.*الشواءمن المفضل تحضير اللحوم والدجاج مشوية في الفرن والإبتعاد عن القلي مع التنبه الى نزع قشرة السمك والدجاج.*أهمية السحورالسحور مهم جداً ومن المفضل تناوله للمحافظة على الطاقة خلال النهار ويجب أن يكون خفيفاً مثل الجبنة واللبنة والبيض وتجنب الحلويات صباحاً لكي لا يشعر الصائم بالجوع طوال النهار.*الملحتخفيف كمية الملح في الطعام وتجنب وضعه على المائدة وإستبداله بالأعشاب والبهارات لتحسين مذاق الطعام.