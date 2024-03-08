في كردستان.. الخزعلي: وجود 22 منفذاً غير رسمي يمثل تحدياً للصناعة والزراعة المحلية

وقال الخزعلي في تدوينة اطلعت عليه السومرية نيوز، إن "نظام الأتمتة مهم في المنافذ الحدودية ويحسب لوزارة المالية وحكومة السوداني وهيأة المنافذ الاتحادية".وأشار الخزعلي إلى "منافذ الإقليم (لوجود) أكثر 22 منفذاً خارج السيطرة الاتحادية"، معتبراً ذلك "تحدياً للصناعة والزراعة المحلية وتحدياً كبيراً لقرارات المحكمة الاتحادية".وطالب الخزعلي، الحكومة، بـ"إنهاء هذا الملف بسقف زمني محدد لأحكام القانون".نظام الأتمته مهم في المنافذ الحدودية و يحسب لوزارة المالية وحكومة السوداني وهيأة المنافذ الاتحاديه ومنافذ الأقليم لأكثر من ٢٢ منفذ خارج السيطرة الأتحادية تحدي للصناعة والزراعة المحلية وتحدي كبير لقرارات المحكمة الاتحادية