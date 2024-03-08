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النفط توزع أكثر من 6 آلاف قطعة أرض سكنية لمنتسبي شركة نفط البصرة

محليات

2024-03-08 | 06:20
النفط توزع أكثر من 6 آلاف قطعة أرض سكنية لمنتسبي شركة نفط البصرة
513 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، توزيع 6598 قطعة أرض بين منتسبي شركة نفط البصرة.

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، أكد خلال حفل توزيع سندات قطع أراض على عدد من منتسبي شركة نفط البصرة حرص الحكومة والوزارة على توفير الحياة الحرة الكريمة لمنتسبي القطاع النفطي الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل إدامة وزيادة الإنتاج النفطي والاستثمار الأمثل لهذه الثروة، دعماً للاقتصاد الوطني".

وأضاف وزير النفط: "لقد حصدنا اليوم ثِمارَ الجهودِ المخلصةِ على مدى الفترةِ المنصرمة للحصولِ على هذه المساحةِ الكبيرة من الأراضي بالتعاونِ مع إدارةِ المحافظة والجهاتِ المعنيةِ لتحويلِها إلى قطعِ أراضٍ سكنية، وتحويلِ الحُلمِ الى حقيقة، والحبرِ على الورق الى واقعٍ على الأرض، وها نحنُ اليومَ معكم للإيفاءِ بما وعدناكُم بِهِ، وسوفَ لن نتوقفَ عندَ ذلك بل نحنُ ماضونَ إلى تحقيقِ هدفِنا بحصولِ جميعِ العاملينَ في الشركاتِ النفطيةِ على استحقاقِهم لتأمينِ الحياةِ الكريمة لهم".

وأشار إلى أن "إجماليّ عددِ القطعِ السكنيةِ أراضي (البيبان) التي تم فرزُها في قضاءِ شطِّ العرب بلغ ( 6598) قطعة، مع وجود (120) قطعة تتعارضُ مع مُحرّماتِ أبراجِ الكهرباء - الضغطِ العالي (132) V.K وتعملُ لجنةُ متابعةِ تمليكِ أراضي (البيبان) على حسمِ ذلك من خلالِ مفاتحةِ الجهاتِ المعنية عبرَ مطالبتِها دائرةَ الكهرباء بإزالةِ الأبراجِ المتجاوِزة، كذلك قامتِ اللجنةُ بمفاتحةِ بلديةِ شطِ العرب لاستملاكِ مُحرّماتِ سككِ الحديدِ المُلغاة التي تمرُّ في مقاطعةِ (البيبان) التابعةِ الى شركةِ نفطِ البصرة، وفي حالِ حصولِ الموافقة ستتمُ إضافةُ ما يقاربُ (420) قطعةً سكنية،إلى جانبِ إنجازِ جميعِ السنداتِ العقاريةِ الصادرةِ باسمِ شركةِ نفطِ البصرة، وقد أبدتْ دائرةُ التسجيلِ العقاريّ الأولى في البصرة استعدادَها لاستلامِ معاملاتِ المستفيدينَ من شركةِ نفطِ البصرة".

ونوه عبد الغني إلى"التنسيق مع ادارة محافظة البصرة على تخصيص (40) الف قطعة أرض لتوزيعها على العاملين في الشركات النفطية بالمحافظة"، مؤكداً: "لقد حرصنا منذُ تسلُّمِنا مسؤوليةَ الوزارة على الاهتمامِ بشريحةِ الموظفين وتوفيرِ متطلباتِ الحياةِ الكريمةِ لهم، وخصوصاً توزيعَ قطعِ الأراضي والمجمّعاتِ السكنية، وشدَّدْنا على شمولِ جميعِ العاملينَ في القِطاعِ النفطيّ وفقَ الضوابطِ والسياقاتِ المعمولِ بها".

وأوعز وزير النفط إلى "إداراتِ الشركاتِ النفطية بالإسراعِ في حسمِ موضوعِ الأراضي للمنتسبين بالتنسيقِ مع إداراتِ المحافظات"، مبيناً أنه "يقومُ بالمتابعةِ الشخصيةِ لهذا الموضوعِ الذي يقعُ ضمنَ أولوياتِ الحكومة والوزارة".

من جانبه تقدم مدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم "بالشكر والتقدير إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط لجهوده ومساعيه ومتابعته في الحصول على هذه الأراضي للعاملين في الشركة"، مؤكداً أن "ذلك يمثل دافعاً لتقديم المزيد من العمل والعطاء خدمة للصالح العام".
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