بسبب الاختلاس.. القبض عـلى أربعة متهمين بينهم مسؤول في بلديات الأنبار

وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان، إلى قيام فريقٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق الأنبار بالانتقال إلى مُديريَّة بلديَّة الحبانيَّة، والاضطلاع بأعمال التحرّي وجمع الأدلة والمُتابعة والتحقيق في قضيَّة الاستحواذ على مبالغ الفروقات المصروفة لـ (٢٤٩) من أصحاب العقود ضمن فروقات العامين (٢٠١٩ و ٢٠٢١)، فضلاً عن الاستحواذ على جزءٍ من مبالغ العيديَّة التي تمَّ صرفها لـ ( ٤١٣) مُوظَّفاً ومُتعاقداً.وأضاف المكتب إنَّ مدير حسابات بلديَّة الحبانيَّة وثلاثة من المُحاسبين فيها لم يقوموا بتوزيع تلك المبالغ بشكلٍ أصوليٍّ، وأنَّ التواقيع المُثبتة على قوائم توزيع الأموال لا تعود إلى المُستحقّين الفعليّين، مُنوّهاً بأنَّ قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الرمادي كان قد أصدر أمر القبض بحقّ مدير حسابات البلديَّة والمُحاسبين وفق أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ .