في أسبوع.. إيقاف 30 ابتزازاً وتعنيفاً اسرياً بمحافظات مختلفة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية من ايقاف (5) حالات ابتزاز الكتروني وتعالج (25) حالة تعنيف أسري في جميع المحافظات خلال اسبوع ".وأشارت الى انها "اعادت (3) فتيات هاربات الى ذويهم".