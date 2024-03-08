سفرة عائلية تتحول الى فاجعة في صلاح الدين (صور)

وقال مصدر امني لـ السومرية نيوز، ان "الحادث حصل بحدود الساعة الخامسة عصراً على الطريق الرابط بين سامراء والضلوعية الحادث نجم عن انفجار إطارين في العجلة بحسب ما ذكر السائق حيث خرجت العجلة عن سيطرته بعد ما كان يمشي بمعدل سرعة ١٢٠".وأضاف: انه "أدى الحادث لوفاة طفلة وإصابة تسعة آخرين بجروح منهم إصابتهم خطرة تم نقلهم الى المستشفى".ويذكر أن هذا الحادث هو الثالث خلال أقل من ٤٨ ساعة كون الطريق متهالكة وذو اتجاه واحد ويربط أقضية متعددة بقضاء سامراء مما يزيد من الحوادث .