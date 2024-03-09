خطة لانعاش أحد اهوار البصرة: آلية تسمح بسحب المياه من شط العرب وتمنع رجوعها (صور)

وقال معاون مدير فرع مركز إنعاش الأهوار في محافظة البصرة ناظم عبد الامام في بيان ورد للسومرية نيوز، إن الملاكات الهندسية والفنية انجزت خطة التطهيرات للاعوام السابقة و الخاصة بإزالة الترسبات الطينية من مغذيات الأهوار والانهر الرئيسية والفرعية فيما اشار ان العمل مستمر بتنفيذ أعمال خطة تطهيرات العام الحالي والمشاريع الإروائية الاخرى.واضاف أنه سيتم تنفيذ منشأ على نهر الشافي الرئيسي يعمل على مرور المياه من شط العرب خلال عملية المد الى داخل الأهوار ويمنع رجوعها اثناء فترة الجزر، للحفاظ على المخزون المائي في الاهوار فضلاً عن انشاء قناطر صندوقية ملاحية على الانهر المتقاطعة مع السداد الممتدة الى داخل الأهوار وصيانة السداد المتراخية وتقويتها ليكون طريق أمن للسكان المحليين في الاهوار وممارسة مهن الصيد وتربية الجاموس ومزاولة أعمالهم بشكل طبيعي.وتابع عبد الامام ان الأعمال تضمنت ربط هور الشافي بأهوار المسحب والصلال لتحسين نوعية المياه فيهما عبر قنوات رئيسية رابطة بينهما منوهاً ان هذه الاهوار تقع فيها محمية التراث العالمي وبمساحة قدرها ٢٠٠ كم٢وأشار إن العمل يهدف لإيصال المياه إلى هور الشافي وزيادة الخزن المائي والمحافظة عليه وتحسين نوعية المياه والبيئة والنبات والحفاظ على التنوع الاحيائي والحد من ظاهرة الهجرة للسكان المحليين وجذب السياح الى مناطق الأهوارويذكر ان هور الشافي يتغذى من نهر الشافي الرئيسي المتفرع من شط العرب والذي يعتمد على الاطلاقات المائية الواردة من نهر دجلة.