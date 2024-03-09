فازت بالمركز الـ3 عالمياً بمسابقة للقرآن الكريم.. من هي العراقية "دعاء ميثم"؟

السومرية نيوز – محليات



حصلت الطالبة العراقية، دعاء ميثم عبد زيد السعيد، على المركز الثالث في فرع التلاوة للإناث ضمن المسابقة الدولية للقرآن الكريم في الجمهورية الاسلامية الإيرانية، بنسختها الأربعين، وبمشاركة 44 دولة من العالم.







الحافظة العراقية "دعاء ميثم عبد زيد السعيد" من دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية لها مشاركات عديدة في المسابقات في الحفظ والتلاوة، وفق بيان للعتبة الحسينية المقدسة تابعته السومرية نيوز. كما أنها طالبة جامعية من محافظة بابل. واعلنت وسائل اعلام إيرانية مؤخراً، الفائزين بالدورة الـ40 لمسابقة القرآن الكريم الدولية في العاصمة الايرانية طهران تحت شعار "كتاب واحد، أمة واحدة، كتاب المقاومة"، حيث حصلت الحافظة العراقية المشتركة "دعاء ميثم عبد زيد" بالمركز الثالث عالميًا في فرع الترتيل للإناث.

*نتائج عراقية متقدمة

وبحسب بيان العتبة، فقد حصدت دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة، المراكز المتقدمة في مسابقات إیران الدولية للقرآن الكريم بنسختها الأربعين والتي أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران.



وقال مسؤول مركز الإعلام القرآني في دار القرآن الكريم كرار الشمري إن النتائج تمثلت بفوز الحافظة المشتركة في فرع الترتيل للإناث "دعاء ميثم عبد زيد" بالمركز الثالث عالميًا، أما في فرع تلاوة التحقيق للذكور فقد حصد قارئ ومؤذن العتبتين المقدستين عبد الله زهير الحسيني المركز الرابع عالميًا.



وتابع الشمري أن الحافظة نرجس جواد طعمة حصلت على المركز السادس في حفظ كل القرآن الكريم لفئة الكبار، بالإضافة إلى حصول الحافظ مرتضى الشيخ حسن الدربندي على المركز الرابع في محور الحفظ لفئة طلاب المدارس بعد مشاركة 99 متسابقًا ومتسابقةً من 44 دولة وبمختلف الفروع، حفظ القرآن كاملًا، وتلاوة التحقيق، والترتيل.



يذكر أن رئيس قسم دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة الشيخ خير الدين علي الهادي شارك عضوًا ضمن لجان التحكيم ومحكمًا لمادة الوقف والابتداء، بالإضافة إلى مشاركة الأستاذة مها كمال الدين كمحكمة لمادة الوقف والابتداء في المسابقة.



وانعقدت النسخة الأربعون من مسابقات إيران الدولية للقرآن تحت شعار "كتاب واحد، أمة واحدة، كتاب المقاومة" لفئتي الرجال والسيدات الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة في فروع قراءة التحقيق، والترتيل، وحفظ كامل المصحف الشريف في فئة الرجال بالإضافة إلى فرعي الترتيل وحفظ كامل المصحف الشريف لفئة الإناث.



تنافس في هذه الدورة من مسابقات القرآن الكريم قراء من الجمهورية الاسلامية الايرانية، ماليزيا، مصر، الجزائر، السعودية، تركيا، إندونيسيا، لبنان، الهند، هولندا، ألمانيا، أمريكا، تونس، روسيا، ساحل العاج، سريلانكا، سنغافورة، السنغال، سوريا، العراق، كندا، فلسطين، الفلبين، باكستان، بريطانيا، نيوزيلندا، ليبيا، أفغانستان، بنغلاديش، النيجر، عمان، تنزانيا، بروناي، تايلاند، بوروندي، إثيوبيا، تونس، نيجيريا، الصومال، أوغندا، موريتانيا، طاجيكستان، غامبيا وجزر القمر.



وتجدر الاشارة الى أنه انطلقت نهائيات هذه الدورة من المسابقات يوم الخميس 15 فبراير 2024 للميلاد تحت شعار "كتاب واحد؛ أمة واحدة، كتاب المقاومة"، وذلك بمشاركة 99 متسابقاً ومتسابقةً من 44 دولة وفي مختلف فروع حفظ القرآن كاملاً، وتلاوة التحقيق، والترتيل. يذكر أن رئيس قسم دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة الشيخ خير الدين علي الهادي شارك عضوًا ضمن لجان التحكيم ومحكمًا لمادة الوقف والابتداء، بالإضافة إلى مشاركة الأستاذة مها كمال الدين كمحكمة لمادة الوقف والابتداء في المسابقة.تنافس في هذه الدورة من مسابقات القرآن الكريم قراء من الجمهورية الاسلامية الايرانية، ماليزيا، مصر، الجزائر، السعودية، تركيا، إندونيسيا، لبنان، الهند، هولندا، ألمانيا، أمريكا، تونس، روسيا، ساحل العاج، سريلانكا، سنغافورة، السنغال، سوريا، العراق، كندا، فلسطين، الفلبين، باكستان، بريطانيا، نيوزيلندا، ليبيا، أفغانستان، بنغلاديش، النيجر، عمان، تنزانيا، بروناي، تايلاند، بوروندي، إثيوبيا، تونس، نيجيريا، الصومال، أوغندا، موريتانيا، طاجيكستان، غامبيا وجزر القمر.وتجدر الاشارة الى أنه انطلقت نهائيات هذه الدورة من المسابقات يوم الخميس 15 فبراير 2024 للميلاد تحت شعار "كتاب واحد؛ أمة واحدة، كتاب المقاومة"، وذلك بمشاركة 99 متسابقاً ومتسابقةً من 44 دولة وفي مختلف فروع حفظ القرآن كاملاً، وتلاوة التحقيق، والترتيل.