متقدم بالدجاج ومتأخر في الأسماك.. موقع العراق "بكمية ونوعية" استهلاك اللحوم عالميًا

ووفق مراجعة خاصة أجرتها السومرية نيوز، فيأتي العراق غالبا بمراتب متقدمة في استهلاك الدجاج ولحوم الغنم عالميًا، فيما يأتي بمراتب متأخرة باستهلاك الأسماك.وباستهلاك الدجاج جاء العراق بالمرتبة 147 عالميًا من اصل 185 دولة، وبواقع استهلاك يبلغ 5.4 كغم لكل فرد سنويًا.اما في استهلاك الأسماك، جاء العراق بمرتبة متأخرة، وبواقع 3.6 كغم لكل فرد سنويًا.وفي استهلاك لحم البقر، جاء في المرتبة 150 وبواقع 3.1 كغم للفرد سنويًا، فيما حل في المرتبة 107 عالميًا، باستهلاك لحم الخروف بواقع 1.7 كغم للفرد سنويًا.