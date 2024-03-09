عراقي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بالخيط والمسمار (صور)

هاشم ذكر في منشور على حسابه في فيسبوك، "دخلت موسوعة للأرقام القياسية كصاحب أكبر لوحة في العالم بالخيوط المتعددة والمسامير بقياس 13.3 مترا مربعا"، مشيرا الى ان عنوان اللوحة كان نبذ العنصرية من خلال رسم اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي تعرض للعنصرية في الآونة الأخيرة.وأضاف، أن "اللوحة تطلبت العمل بصورة مستمرة وبمدة سنة كاملة حيث تمكنت من تحقيق حلمي بعد تعب وجهد وسهر وتخطيط وإعادة ومشاعر مختلفة ومروري بمراحل كثيرة كان أسهل شيء خلالها هو الاستسلام، لكنني قررت عدم سلوك الطريق السهل وبقيت مصراً على حلمي وهدفي لوضع بصمتي في هذا العالم وأن أجعل أهلي وأصدقائي ومحافظتي وبلدي فخورين بي".