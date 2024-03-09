الوقف السني والمجمع الفقهي يحددان موعد مراقبة هلال شهر رمضان

السومرية نيوز – محليات



حدد ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي، اليوم السبت، موعد مراقبة هلال شهر رمضان المبارك.



الوقف السني ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، "نتشرف بدعوتكم لحضور مجلس مراقبة هلال شهر رمضان المبارك 1445هـ - 2024م في الحضرة الحنفية المباركة، يوم الأحد الموافق 2024/3/10م، في تمام الساعة 5:00 مساءً.