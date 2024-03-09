الخريج "محمود حسن" من صلاح الدين يتصدر الترند في العراق.. فما قصته؟ (صورة)

وبحسب ما رصدته "السومرية نيوز"، على مواقع التواصل الاجتماعي، فان الخريج "محمود السامرائي"، يعاني من اعاقه في جسده لكن رغم ذلك أصر على تحقيق حمله وأكمل دراسته وهو حالياً من خريجي جامعة تكريت - قسم الإدارة العامة.كما ان محمود شاب من مدينة سامراء التي عانت من بطش عصابات "داعش" الإجرامية، كما ان أخيه "اركان" ذهب ضحية دفاعه عن ارض الوطن، اثناء التصدي للتنظيمات الإرهابية.كما تناقلت منصات التواصل في العراق، صورة الطالب السامرائي، وهو يحمل قبة التخرج، مكتوب فيها عبارة "الاوقات الصعبة تصنع رجالاً أقوياء"، وبحسب مدونين فان هذا الشعار اخذه الطالب منهاجاً في حياته لحين الوصول الى ما هو عليه الان.