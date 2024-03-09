الكشف عن "حقائق مهمة" تخص افتتاح معمل الحديد في البصرة (فيديو)

كشف الناشط المدني عمار الحلفي، السبت، عن "حقائق مهمة" تخص افتتاح معمل الحديد والصلب في محافظة البصرة اليوم.

وقال الحلفي في مقطع فيديو متداول مرفق، إن "ما تم افتتاحه اليوم مرحلة الدرفلة وهي المرحلة الاخيرة وهذا فقط يحدث في العراق".

وعزا الحلفي ذلك بالقول "حتى يبقى العراق يستورد العجينة من ايران"، مشيرا الى أن "تكلفتها نفس سعر التسويق".

وافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، معمل الدرفلة بشركة الحديد والصلب في محافظة البصرة.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء أن الأخير "افتتح في البصرة مصنع الدرفلة، أحد مصانع الشركة العامة للحديد والصلب بطاقة إنتاجية (500) ألف طن سنوياً، لأنواع مختلفة من الحديد، بعد توقفه منذ العام 2003".