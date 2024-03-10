خارطة بازدحامات شوارع بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:شارع المطار ازدحام طويل ومتصل مع سريع القادسية وصولا الى ساحة الاحتفالاتجسر الجادرية مزدحمجسر وسريع الدورة لغاية نزلة الجسر العنكبوتيمحمد القاسم من الغدير الى معارض النهضةشارع مثنى الشيباني وبور سعيد بين شارع فلسطين ومحمد القاسمجسر الجمهورية والسنك ازدحامشارع 14 رمضان من 14 تموز لغاية مستشفى الطفلشارع المشاتل ونفق النداءشارع وجسر البنوك لغاية نفق النداء