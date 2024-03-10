مقترح حكومي جديد بشأن "غرامات تقسيم المنازل" في بغداد

وقال مدير بلديات محافظة بغداد ياسر القريشي إنَّ "مجلس الوزراء كان قد فرض غرامات بحق أصحاب الدور المخالفة لقوانين الفرز، منوهاً بأنَّ قيمة الغرامة تبلغ مليون دينار إذا كانت مساحة التجاوز 25 م2، فيما تصل إلى مليوني دينار إذا زاد على مساحة 25 م2"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأوضح القريشي أنَّ "المحافظة رفعت كتاباً رسمياً إلى مجلس الوزراء يتضمن طلب تخفيض مبلغ الغرامة للمتجاوزين في مناطق أطراف بغداد وعدم المساواة بين مراكز المدن وأطراف العاصمة".وأشار إلى أنَّ "الطلب حالياً قيد الدراسة لدى هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ولم يبت به حتى الآن"، منوهاً بأنَّ "المحافظة أكدت ضرورة أن يتم تحديد قيمة الغرامة بحسب المساحة وموقع الدار، مع الأخذ بعين الاعتبار تباين الوضع الاقتصادي بين المركز والأطراف".