البصل الأحمر الأعلى ارتفاعا والشجر الأكثر انخفاضا.. نشرة أسعار الغذاء في العراق

واظهرت نشرة الأسعار التي تابعتها السومرية نيوز، ارتفاع 11 سلعة غذائية من اصل 24 سلعة مرصودة، مايعني ان 45% من السلع الغذائية ارتفعت أسعارها، مقابل استقرار سعر الطحين، وانخفاض 12 سلعة أخرى.كان ابرز واعلى ارتفاع هو للبصل الأحمر اليابس وبنسبة نحو 9% حيث بلغ سعر الكيلو غرام الواحد 956 دينارا، اما المستوى الثاني من الارتفاع فلقد سجله سمك الكارب وبنسبة ارتفاع 3.1% حيث بلغ سعر الكيلو الغرام الواحد 6870 دينارا للكيلو، فيما جاء العدس بالمرتبة الثالثة بالارتفاع وبنسبة 1.8% وبلغ سعر الكيلو 1941 دينارا للكيلو الواحد.واستقر سعر الطحين عند 636 دينارا للكيلو الواحد، فيما انخفضت 12 سلعة أخرى، وكان اكبر انخفاض مسجل هو للشجر وبنسبة انخفاض بلغت 6.2% وبسعر 1009 دينار للكيلو الواحد، وجاءت البطاطا في المرتبة الثانية كاكبر انخفاض بالسعر وبنسبة 3.7%، وبسعر بلغ 727 دينارا للكيلو الواحد، وجاء الخيار ثالثا بنسبة انخفاض 3.2% بسعر 988 دينارا للكيلو.