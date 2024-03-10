التعليم تعلن توفر منح دراسية صينية.. اليكم الشروط والتعليمات

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، توفر منح دراسية صينية للدراسات العليا في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وأوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، أن "المنح الدراسية تأتي في ضوء إعلان الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع الجانب الصيني".



شروط ومتطلبات التقديم والتسجيل:

