الصحة النفسية وترتيب البلدان "الاكثر تعاسة" في 2023.. مفارقات مثيرة ونتائج مقلقة عن العراق

تقرير الصحة العقلية والنفسية، والذي أعدته منظمة سابين لاز الامريكية، واستقرأته "السومرية نيوز"، تضمن استطلاعا شمل مستخدمي الانترنت في 71 دولة بينها العراق، توصل الى ان رفع الاغلاق بعد كورونا لم يتسبب بتعافي الصحة العقلية الجماعية للشعوب، بل اصبح تدهور الصحة العقلية امرا طبيعيا جديدا.وتوصل التقرير الى نتائج جديدة في عام 2023، من بينها أن السن الأصغر عند امتلاك الهاتف الذكي لأول مرة واستهلاك الأطعمة فائقة المعالجة هما مساهمان رئيسيان في تحديات الصحة العقلية التي نواجهها، الامر الذي يفسر تدهور الصحة العقلية في البلدان الأكثر ثراء.تظهر نتائج وبيانات التقرير مجيء العراق في المرتبة 63 من اصل 71 دولة شملتها الدراسة، وحصل العراق على نقاط تبلغ 59 نقطة في الصحة العقلية، في الوقت الذي حصلت الدولة الأفضل بالصحة العقلية على نقاط بلغت 88 وهي الدونوميكان، اما أسوأ دولة كانت أوزبكستان بعدد نقاط بلغ 48 نقطة، مايعني ان العراق تفصله 11 نقطة عن أسوأ دولة، وتفصله 29 نقطة عن افضل دولة بالصحة العقلية.وتشير النتائج الى ان 29% من مشاركي الاستطلاع من العراقيين اكدوا مدى تعرضهم للكآبة ومعاناة الصحة النفسية والعقلية، فيما كانت اعلى نسبة في المملكة المتحدة بواقع 35%، واقل نسبة كانت في سيريلانكا بنسبة 14% من المشاركين في الاستفتاء عبروا عن شعورهم بالكآبة.