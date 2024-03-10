نصف كيلوغرام من "الأمفيتامين" يلقي صاحبه بالسجن المؤبد في النجف

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المدان الاول ضبط بحوزته نصف كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة، فيما ضبطت بحوزة الثاني مواد مخدرة لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكمين صدرا استناداً لإحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".