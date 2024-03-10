جرس كنيسة يقرع في أرجاء أور لأول مرة.. الناصرية تستدعي "مسيحيي العالم"

والكنيسة جزء من مجمع يرتفع من سهل صحراوي في ظل الزقورة ذات الشكل الهرمي في أور، وهي مدينة يعتقد تقليديا أنها مسقط رأس النبي إبراهيم وزارها البابا فرنسيس قبل ثلاث سنوات.ومن المقرر الانتهاء من بناء الكنيسة هذا الشهر، وفي الأسبوع الماضي، تم تثبيت الجرس الكبير في برج الكنيسة، المصنوع من الطوب الطيني العراقي التقليدي المصفر، وقام العمال بتلميع النوافذ الكبيرة ذات الزجاج زاهي الألوان، بحسب رويترز.في زيارته التاريخية للعراق في مارس آذار 2021، أقام البابا فرنسيس صلاة في لقاء بين الأديان بموقع في أور يُعتقد أنه كان منزل النبي إبراهيم، وكانت زيارته بمثابة لحظة أمل للمجتمع المسيحي الذي كان عدده ذات يوم نحو 1.5 مليون نسمة، لكنه تقلص إلى مئات الآلاف في العقدين الماضيين منذ الغزو الأمريكي عام 2003 الذي أعقبته سنوات من إراقة الدماء لدوافع طائفية.وقال شامل الرميض مدير مفتشية آثار وتراث محافظة ذي قار إن "زيارة البابا إلى العراق، وخاصة إلى محافظة ذي قار ومدينة أور الأثرية، كانت ذات أهمية تاريخية".وأضاف "تم بناء هذه الكنيسة بالقرب من المواقع الأثرية في مدينة أور الأثرية حتى يتسنى لأعداد كبيرة من إخواننا المسيحيين من جميع دول العالم زيارتها".