توضيح من التربية بشأن تقليص الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تقرر تقليص الدوام الرسمي (ساعة واحدة) للمؤسسات التربوية طوال ايام شهر رمضان المبارك، على ان تكون الساعة المقلصة من نهاية الدوام حصرا".وأضافت الوزارة ان "المدارس غير مشمولة بالتقليص".