جنايات النجف: السجن 15 سنة بحق مدير حسابات تنفيذ المحافظة السابق

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "محكمة جنايات النجف اصدرت حكماً بالسجن 15 سنة بحق مدير حسابات مديرية تنفيذ النجف السابق لقيامه وبالاشتراك مع متهمين آخرين بتنظيم صكوك وهمية واختلاس مبالغ مالية بواسطتها".واضاف ان "الحكم صدر بحقه استناداً لاحكام المادة 315 الشق الثاني وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".