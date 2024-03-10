التربية تحدد مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية (وثيقة)

وبحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز، انتبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 12 / 5 / 2024 وفق الجدول المُعلن.تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 21 / 5 / 2024 وفق الجدول المُعلن.تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 8 / 6 / 2024 وفق الجدول المُعلن.تبدأ الامتحانات اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2 / 5 / 2024 .تبدأ الامتحانات اعتباراً من يوم الخميس الموافق 9 / 5 / 2024.