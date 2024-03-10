قبيل دخول رمضان.. السيد الصدر يوجه دعوة

وجه زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الاحد، بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في غزة عبر فتح باب التبرعات "العينية"، وذلك قبيل الدخول بشهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في وثيقة خطت بيد السيد الصدر، أدناه مضمونها: